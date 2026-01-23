Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
151.85 CHF
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
151.74 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
Analysen zu Richemont
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|152.05
|-1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Energy Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Buy
|11:25
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|11:22
|
UBS AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|11:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight