Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

77.96
CHF
23.52
CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
16.09.2025 10:48:48

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem strategisch sinnvollen Kauf von Naval Vessels Lürssen (NVL) werde der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus mit einem umfassenderen Portfolio, kommentierte Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die jüngste Übernahme. Zusätzlich zu der erwarteten hohen Nachfrage nach maritimer Verteidigungstechnik könne Rheinmetall auch von Cross-Selling-Effekten profitieren. Schmidt hob seine Schätzungen an./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1’970.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’968.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

