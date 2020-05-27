Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem strategisch sinnvollen Kauf von Naval Vessels Lürssen (NVL) werde der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus mit einem umfassenderen Portfolio, kommentierte Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die jüngste Übernahme. Zusätzlich zu der erwarteten hohen Nachfrage nach maritimer Verteidigungstechnik könne Rheinmetall auch von Cross-Selling-Effekten profitieren. Schmidt hob seine Schätzungen an./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’970.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1’968.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.25