Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 18’982 -1.4%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 24’884 -1.6%  Euro 0.9054 0.1%  EStoxx50 6’021 -1.9%  Gold 5’389 2.1%  Bitcoin 51’302 1.5%  Dollar 0.7732 0.7%  Öl 78.8 8.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss setzt Flüge in den Nahen Osten aus - USA und Israels greifen Iran an
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Leonteq-Aktie zweistellig im Plus: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung - Grosseinstieg von Rainer-Marc Frey
Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

45.58
CHF
0.33
CHF
0.73 %
10:34:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 08:55:46

Fresenius SECo Buy

Fresenius
45.63 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz unter anderem die mittelfristig erhöhte Margenprognose für die Medizinsparte Kabi hervor./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.97 € 		Abst. Kursziel*:
14.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.05%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse