Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz unter anderem die mittelfristig erhöhte Margenprognose für die Medizinsparte Kabi hervor./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.