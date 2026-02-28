Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
45.58CHF
0.33CHF
0.73 %
10:34:59
SWX
02.03.2026 08:55:46
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz unter anderem die mittelfristig erhöhte Margenprognose für die Medizinsparte Kabi hervor./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
49.97 €
Abst. Kursziel*:
14.07%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
50.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.05%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
