Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’530 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’344 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’622 -0.1%  Gold 3’952 -0.2%  Bitcoin 98’936 -0.3%  Dollar 0.7977 0.3%  Öl 65.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Swatch-Aktie unter Druck: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW - Aktie steigt
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

77.96
CHF
23.52
CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 09:17:16

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1739.96 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’330.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’859.50 € 		Abst. Kursziel*:
25.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’873.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.40%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:17 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Rheinmetall Buy UBS AG
23.09.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen