Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
77.96CHF
23.52CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 09:17:16
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1739.96 CHF -2.25%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe aufgrund der starken Wachstumsaussichten des Unternehmens eine überdurchschnittliche Bewertung verdient, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’859.50 €
|
Abst. Kursziel*:
25.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’873.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.40%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 letztendlich orientierungslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|09:17
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
