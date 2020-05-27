Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Veranstaltung auf "Buy" belassen. Auf dieser habe Chef Armin Papperger in Aussicht gestellt, dass Kunden in puncto Verteidigung bei Rheinmetall alles aus einer Hand bekommen sollen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marinegeschäft sollen mindestens fünf Milliarden Euro umgesetzt werden. Das sei neu und belege, wie wichtig dieses Segment für Rheinmetall ist./bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’820.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’829.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
