RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 84 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt. Sein Top-Favorit bleibt Rheinmetall./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK tendiert am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Rheinmetall-Aktie höher: Bundeswehr erhält Puma-Simulatoren - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick (finanzen.ch)
|
09.01.26
|RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS? (AWP)
|
08.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
08.01.26