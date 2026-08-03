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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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03.08.2026 13:17:52

SpaceX Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 02:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SpaceX Outperform
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Analyst Name::
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