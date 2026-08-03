SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Angesichts der fortschreitenden Skalierung der KI-Infrastruktur prüften Branchenakteure zunehmend, wie sie den wachsenden Anforderungen an Energieversorgung, Kühlung und physische Infrastruktur gerecht werden können, schrieb Varun Govindaraj in einer am Montag vorliegenden Studie zu Rechenzentren im Weltraum. In seiner Studie gehe es nun um einen eher technischen Aspekt an der Schnittstelle von KI und Raumfahrt: die Weiterentwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für den Einsatz derartiger Rechenzentren. Die zugrundeliegende Kühlarchitektur dürfte im Wesentlichen eine Erweiterung von Technologien darstellen, die bereits vielfach in herkömmlichen Satelliten- und Raumfahrzeugdesigns Anwendung finden. Die entscheidende Frage sei daher, wie ein solches Kühlsystem konzipiert wäre, welche Komponenten erforderlich wären und welche Zulieferer von dieser Chance profitieren könnten./ck/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 239.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 108.37
|
Abst. Kursziel*:
120.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 108.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
120.34%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
31.07.26
|So schätzen Analysten die SpaceX-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.26
|SpaceX-Aktie im Fokus: Bill Ackman bleibt trotz Starlink-Lob vorsichtig (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SpaceX-Aktie oder Amazon: Wer gewinnt den Kampf um die Billionen-Dollar-Bewertung? (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SpaceX vs. "Magnificent Seven": Wo winkt Anlegern die bessere Rendite? (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|85.95
|-2.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|13:36
|
Deutsche Bank AG
ING Group Buy
|13:32
|
DZ BANK
Visa Kaufen
|13:31
|
JP Morgan Chase & Co.
ING Group Overweight
|13:28
|
Jefferies & Company Inc.
JPMorgan Chase Hold
|13:25
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|13:21
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform