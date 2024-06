ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach einer Strategieveranstaltung mit Fokus auf der Tochter Dacia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der rumänische Automobilhersteller verfüge über ein vielversprechendes Geschäftsmodell, das nicht so einfach kopiert werden könne, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dacia leiste einen starken Beitrag zur Profitabilitätssteigerung des Gesamtkonzerns./tih/mis;