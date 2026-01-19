Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

28.91
CHF
-0.74
CHF
-2.49 %
19.01.2026
BRXC
20.01.2026 06:19:17

Renault Hold

Renault
28.90 CHF -2.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe sein revidiertes Ziel für eine bereinigte Marge von rund 6,5 Prozent im vergangenen Jahr erneut bestätigt, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Für 2026 gingen die Franzosen weiterhin von einer Margenverwässerung aus./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.06 € 		Abst. Kursziel*:
25.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.42%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

Analysen zu Renault S.A.

06:19 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
19.01.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
13.01.26 Renault Sell UBS AG
mehr Analysen
