Renault Hold

Renault
29.07 CHF -1.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

