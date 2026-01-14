Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Renault Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Renault habe sich in den vergangenen Jahren besser geschlagen als die Konkurrenz, wovon der Kurs allerdings unberechtigterweise nicht profitiert habe. Dies gelte auch für jüngste gute Nachrichten wie die höhere Bonitätseinstufung. In nächster Zeit drohe nun erst einmal eine Margenverwässerung./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.88 €
|
Abst. Kursziel*:
19.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.48%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
14.01.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.01.26