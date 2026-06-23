Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’850 0.0%  SPI 19’520 -0.3%  Dow 51’713 0.3%  DAX 24’780 -1.4%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 6’223 -1.4%  Gold 4’114 -1.8%  Bitcoin 50’580 -2.2%  Dollar 0.8099 0.1%  Öl 77.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DAX-Paradoxon: Warum die HOCHTIEF-Aktie nach dem Aufstieg sofort unter Druck gerät
Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Hold für Brenntag SE-Aktie nach Warburg Research-Analyse
adidas-Aktie im Minus: Start von zweiter Tranche des Aktienrückkaufprogramms
KI-Aufrüstung statt Belegschaft: Oracle streicht 21'000 Stellen - Aktie im Sinkflug
Suche...
eToro entdecken

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

25.09
CHF
0.34
CHF
1.39 %
11:27:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 09:53:00

RELX Buy

RELX
25.09 CHF 1.39%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Jüngste Gespräche mit dem Management des Anbieters von Online-Datenbanken hätten seine positive Einschätzung hinsichtlich der strategischen Positionierung und der Geschäftsentwicklung bestätigt, schrieb Steve Liechti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das erste Halbjahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent auf vergleichbarer Basis./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?