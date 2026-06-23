RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Jüngste Gespräche mit dem Management des Anbieters von Online-Datenbanken hätten seine positive Einschätzung hinsichtlich der strategischen Positionierung und der Geschäftsentwicklung bestätigt, schrieb Steve Liechti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das erste Halbjahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent auf vergleichbarer Basis./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.06.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
19.06.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
19.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.06.26