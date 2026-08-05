RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in RELX-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.08.2021 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die RELX-Aktie bei 21.71 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.069 RELX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’243.87 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 04.08.2026 auf 27.00 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 24.39 Prozent gleich.
Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 46.20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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