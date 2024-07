HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 175 auf 168 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sollte sich das Geschäft mit E-Rezepten beschleunigt haben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Marktführer sei Redcare in der "Pole Position", um von der Einführung elektronischer Rezepte zu profitieren. Er kürzte allerdings seine Umsatzschätzungen wegen der später als erwarteten Einführung eines online-tauglichen Einlöseprozesses./tih/mis;