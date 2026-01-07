Redcare Pharmacy 62.58 CHF -5.91% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Indikationen der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.