Redcare Pharmacy Aktie

62.58
CHF
-3.93
CHF
-5.91 %
11:05:08
BRXC
07.01.2026

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

Redcare Pharmacy
62.58 CHF -5.91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Indikationen der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 130.00 €
130.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67.10 € 		Abst. Kursziel*:
93.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.74%
Analyst Name::
Sarah Roberts 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

