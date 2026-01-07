Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
62.58CHF
-3.93CHF
-5.91 %
11:05:08
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.01.2026 14:43:22
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Redcare Pharmacy
62.58 CHF -5.91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Indikationen der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67.10 €
|
Abst. Kursziel*:
93.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.74%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
15:58
|Börse Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11:18
|Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer (AWP)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
07:48
|Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter (AWP)
|
07:00
|EQS-News: Redcare Pharmacy expands its leadership position in e-Rx, nearly doubling Rx sales in Germany in 2025. (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Redcare Pharmacy baut Marktführerschaft beim E-Rezept weiter aus: Rx-Umsatz in Deutschland 2025 nahezu verdoppelt. (EQS Group)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.ch)