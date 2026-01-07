Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’377 0.4%  SPI 18’435 0.5%  Dow 49’462 1.0%  DAX 25’072 0.7%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’925.2000 -0.1%  Gold 4’458.7 -0.8%  Bitcoin 73’310 -1.6%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 60.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526ExxonMobil808963Partners Group2460882NVIDIA994529
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
BYD-Aktie unter Druck: Trotz Gegenwind sehen Analysten langfristige Chancen
Konjunkturdaten im Blick: Kaum Bewegung bei US-Dollar, Franken und Euro
NVIDIA-Aktie als Massstab: Mizuho sieht Parallelen bei Quantencomputing-Werten
BASF-Aktie etwas fester: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb
Suche...
Plus500 Depot

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

62.58
CHF
-3.93
CHF
-5.91 %
11:05:08
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 10:49:03

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
62.58 CHF -5.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr zeichne ein uneinheitliches Bild, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Dynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hoch gewesen sein, habe sie sich im nicht-verschreibungspflichtigen Segment zuletzt aber abgeschwächt./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.30 € 		Abst. Kursziel*:
126.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
124.55%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:05 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
10:49 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen