Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr zeichne ein uneinheitliches Bild, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Dynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hoch gewesen sein, habe sie sich im nicht-verschreibungspflichtigen Segment zuletzt aber abgeschwächt./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.