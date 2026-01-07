Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr zeichne ein uneinheitliches Bild, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Dynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hoch gewesen sein, habe sie sich im nicht-verschreibungspflichtigen Segment zuletzt aber abgeschwächt./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66.30 €
Abst. Kursziel*:
126.24%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
124.55%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
11:18
|Online-Apotheke Redcare wächst Ende 2025 langsamer (AWP)
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
07:48
|Online-Apotheke Redcare wächst 2025 auch dank E-Rezepten weiter (AWP)
07:00
|EQS-News: Redcare Pharmacy baut Marktführerschaft beim E-Rezept weiter aus: Rx-Umsatz in Deutschland 2025 nahezu verdoppelt. (EQS Group)
07:00
|EQS-News: Redcare Pharmacy expands its leadership position in e-Rx, nearly doubling Rx sales in Germany in 2025. (EQS Group)
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.ch)
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|10:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|62.58
|-5.91%
