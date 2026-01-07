Redcare Pharmacy 61.43 CHF -1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, aber das wichtige Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland glänze, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck;

