Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
61.43CHF
-1.16CHF
-1.85 %
16:02:56
08.01.2026 15:04:18
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
61.43 CHF -1.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, aber das wichtige Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland glänze, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66.00 €
Abst. Kursziel*:
224.24%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
223.51%
Analyst Name::
Jan Koch
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
07.01.26