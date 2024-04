NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das profitable Wachstum der Online-Apotheke setze sich fort, schrieb Analyst Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun seien alle Augen auf die am 19. Mai erwartete Einführung des NFC eHealth-CardLink gerichtet, der eine vollständig digitale Lösung für elektronische Rezepte in Deutschland ermögliche./ck/gl;