Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
81.12CHF
-0.02CHF
-0.02 %
09.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.10.2025 09:05:16
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
81.12 CHF -0.02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Das Update der Online-Apotheke zum dritten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stärke seine Stellung im deutschen Markt weiter./mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.85 €
|
Abst. Kursziel*:
143.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
149.13%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
10.10.25
|MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: MDAX schlussendlich antriebslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Redcare Pharmacy-Aktie springt hoch: Erneut kräftiges Wachstum (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|81.12
|-0.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|09:59
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Outperform
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ams-OSRAM Buy
|09:37
|
Warburg Research
Wacker Neuson Hold
|09:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Hold