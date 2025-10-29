Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
66.99CHF
-5.64CHF
-7.76 %
13:03:53
BRXC
30.10.2025 12:31:24
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
66.99 CHF -7.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke glänze in puncto Wachstum, Margen und Barmittelzufluss, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Bei der Aktie komme dies aber weiterhin nicht an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.85 €
|
Abst. Kursziel*:
197.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
196.81%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
