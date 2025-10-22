Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten Überlegungen großer Einzelhändlern wie Lidl und Rossmann für einen Einstieg in den deutschen Markt für nicht rezeptflichtige Medikamente seien noch in einem frühen Stadium, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie spiegelten aber ähnliche, frühere Aussagen der Drogeriekette DM wider. Eine Bedrohung für die etablierten Online-Apotheken Redcare und DocMorris sieht Koch dadurch aber nicht. Er betont auch, dass keiner der Einzelhändler den Einstieg ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamente erwäge./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
77.35 €
Abst. Kursziel*:
176.66%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
78.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
173.66%
Analyst Name::
Jan Koch
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
