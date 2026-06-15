Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.33%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|57.70
|11.07%
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Redcare Pharmacy Buy