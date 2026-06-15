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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

57.05
CHF
5.10
CHF
9.82 %
11:02:47
SWX
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16.06.2026 09:52:11

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
57.44 CHF 10.13%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 09:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.60 € 		Abst. Kursziel*:
45.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.33%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:52 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:45 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07:41 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
07:10 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
15.06.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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