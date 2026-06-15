Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieser bessere Ausblick laufe auf etwa 15 Prozent höhere Konsensschätzungen für die Online-Apotheke hinaus, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2026 um zwölf Prozent./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
102.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.60 €
|
Abst. Kursziel*:
74.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.32%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07:10
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|54.75
|5.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:56
|
Deutsche Bank AG
KION GROUP Buy
|08:49
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy
|08:45
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy
|08:33
|
Deutsche Bank AG
GEA Buy
|08:18
|
Deutsche Bank AG
Brenntag Hold
|07:54
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|07:53
|
UBS AG
TRATON Buy