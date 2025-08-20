Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3

QIAGEN Buy

QIAGEN
39.53 CHF -0.34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Das Interesse der Teilnehmer an der Roadshow habe sich auf mögliche Zoll-Auswirkungen, Wachstumstreiber und aktuelle operative Herausforderungen des Diagnostik-Unternehmens fokussiert, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

