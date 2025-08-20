|Kurse + Charts + Realtime
20.08.2025 10:06:05
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Das Interesse der Teilnehmer an der Roadshow habe sich auf mögliche Zoll-Auswirkungen, Wachstumstreiber und aktuelle operative Herausforderungen des Diagnostik-Unternehmens fokussiert, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
