FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 25 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an. Die Aktien sei attraktiv bewertet, es seien aber zunächst keine Kurstreiber absehbar./ag/gl;