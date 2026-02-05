PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe die Anleger mit dem Ausblick auf 2026 massiv enttäuscht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kurseinbruch. Die negative Reaktion sei nachvollziehbar und zeuge vom schwachen Erwartungsmanagement. Der Markt verkenne jedoch den enorm starken Auftragseingang im vierten Quartal 2025, der aus seiner Sicht die Wachstumsstory untermauere, so Kuhn weiter./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
20.38 €
Abst. Kursziel*:
52.11%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
20.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
53.92%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
04.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
04.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.ch)
04.02.26
|Schwacher Handel: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
04.02.26
|EQS-News: PVA TePla significantly increases order intake in 2025 – moderate revenue and earnings growth expected for 2026 (EQS Group)
04.02.26
|EQS-News: PVA TePla steigert Auftragseingang 2025 deutlich – moderates Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 erwartet (EQS Group)
Analysen zu PVA TePla AG
|10:45
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|18.36
|-6.15%
