PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

18.31
CHF
-1.25
CHF
-6.40 %
12:42:04
BRXC
05.02.2026 10:45:36

PVA TePla Buy

PVA TePla
18.33 CHF -6.33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe die Anleger mit dem Ausblick auf 2026 massiv enttäuscht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kurseinbruch. Die negative Reaktion sei nachvollziehbar und zeuge vom schwachen Erwartungsmanagement. Der Markt verkenne jedoch den enorm starken Auftragseingang im vierten Quartal 2025, der aus seiner Sicht die Wachstumsstory untermauere, so Kuhn weiter./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.38 € 		Abst. Kursziel*:
52.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.92%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:45 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
