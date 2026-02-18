PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang Februar veröffentlichten, durchwachsenen Quartals-Eckdaten des Spezialanlagenbauers beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche hätten die Anleger irritiert und zu heftigen Kursschwankungen geführt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. Die Investoren sollten den Blick aber eher auf den fast rekordhohen Auftragseingang richten als auf die enttäuschenden Umsatzziele für 2026 und 2027. Die Planung für das kommende Jahr erscheine zu konservativ./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.08 €
|
Abst. Kursziel*:
43.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.00%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
18.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
18.02.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.02.26
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX mittags leichter (finanzen.ch)
|
13.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|22.78
|0.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|07:11
|
Bernstein Research
Enel Market-Perform
|07:06
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|07:01
|
UBS AG
DWS Group Buy
|06:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|06:44
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|06:34
|
RBC Capital Markets
Nutrien Outperform