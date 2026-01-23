PVA TePla 26.04 CHF 0.40% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie bleibe einer seiner absoluten Anlagefavoriten für 2026, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verwies dabei vor allem auf die starke Position in der Ultraschall-Metrologie. Hier dürfte man weiter Marktanteile gewinnen. Kuhn rechnet zudem mit schrittweise erholten Margen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET



