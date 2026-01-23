Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

26.04
CHF
0.10
CHF
0.40 %
12:36:48
BRXC
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie bleibe einer seiner absoluten Anlagefavoriten für 2026, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verwies dabei vor allem auf die starke Position in der Ultraschall-Metrologie. Hier dürfte man weiter Marktanteile gewinnen. Kuhn rechnet zudem mit schrittweise erholten Margen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.04 € 		Abst. Kursziel*:
17.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

