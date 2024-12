NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzung an eine neue Form der Rechnungslegung der Internet-Beteiligungsgesellschaft an. Zusammenschlüsse und Übernahmen dürften der nächste Kurstreiber sein./bek/gl;