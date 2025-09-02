Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an Delivery Hero an einen strategischen Käufer in den kommenden sechs Monaten für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt oder der Erwerb der Beteiligung durch den Lieferdienst selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

