Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an Delivery Hero an einen strategischen Käufer in den kommenden sechs Monaten für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt oder der Erwerb der Beteiligung durch den Lieferdienst selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
67.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54.93 €
|
Abst. Kursziel*:
22.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.54%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
15.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.25