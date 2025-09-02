NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an Delivery Hero an einen strategischen Käufer in den kommenden sechs Monaten für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt oder der Erwerb der Beteiligung durch den Lieferdienst selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav;