Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
14.10.2025 09:51:24

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen für das dritte Quartal von 346 auf 331 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden der Auftragseingang, die Gewinnmargen sowie das kommende Jahr, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
331.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
265.70 SEK 		Abst. Kursziel*:
24.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
265.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
24.58%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  ?
09:51 Volvo AB Buy UBS AG
09.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
