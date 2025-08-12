Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
24.53CHF
0.43CHF
1.79 %
12.08.2025
14.10.2025 09:51:24
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen für das dritte Quartal von 346 auf 331 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden der Auftragseingang, die Gewinnmargen sowie das kommende Jahr, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:51
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
