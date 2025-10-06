Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
57.62CHF
1.00CHF
1.77 %
06.10.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.10.2025 16:14:44
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 67,50 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft. Er bezog den jüngsten Aktiensplit der Muttergesellschaft Naspers ein sowie die aktuellen Wechselkursentwicklungen./ck/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62.11 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.74%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
02.10.25
|Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent - Aktie grün (Dow Jones)
|
30.09.25
|September 2025: Die Expertenmeinungen zur Prosus-Aktie (finanzen.net)
|
29.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.25
|August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Prosus-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
25.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)