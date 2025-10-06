Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 67,50 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft. Er bezog den jüngsten Aktiensplit der Muttergesellschaft Naspers ein sowie die aktuellen Wechselkursentwicklungen./ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

