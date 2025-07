NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analystin Annick Maas attestierte dem Medienkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "gedämpftes zweites Quartal". Die Ergebnisse hätten zwar beim Umsatz in etwa dem Konsens entsprochen, hinsichtlich des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) jedoch darunter. In der Pressemitteilung habe es noch keinen Kommentar zur erhöhten Offerte von Media for Europe gegeben, diese könnten aber in einer Pressekonferenz folgen./rob/tih/la;