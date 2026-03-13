Porsche vz. 33.50 CHF -0.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.