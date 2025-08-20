|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
47.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
47.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.80%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
16:29
|Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
20.08.25
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Warburg Research bescheinigt Hold für Porsche-Aktie (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|16:11
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|16:11
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.23
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
|16:11
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Porsche Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|16:11
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Sector Perform
|16:10
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|14:39
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|14:37
|
UBS AG
Novartis Neutral
|14:00
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|13:59
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy
|13:15
|
DZ BANK
Walt Disney Kaufen