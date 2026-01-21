Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
38.72CHF
0.71CHF
1.87 %
10:15:36
BRXC
21.01.2026 08:20:38
Porsche vz Market-Perform
Porsche vz.
38.72 CHF 1.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung deuteten auf einen Rückgang der Volumina im Großhandel hin, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Rückgang dürfte durch einen hohen Vergleichswert im vierten Quartal 2024 noch verstärkt werden./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
41.32 €
|
Abst. Kursziel*:
21.01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
41.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.67%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
