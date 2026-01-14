Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er nicht dazu und damit auch nicht die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG. Bei diesem sei es zwar gut, dass es nun einen Vollzeit-Konzernchef gebe. Es sei aber wenig realistisch, dass dieser einen schnellen strategischen Wandel herbeiführen kann./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
43.77 € 		Abst. Kursziel*:
14.23%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
43.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.08%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:20 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
05.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
