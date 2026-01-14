Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er nicht dazu und damit auch nicht die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG. Bei diesem sei es zwar gut, dass es nun einen Vollzeit-Konzernchef gebe. Es sei aber wenig realistisch, dass dieser einen schnellen strategischen Wandel herbeiführen kann./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
43.77 €
|
Abst. Kursziel*:
14.23%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
43.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.08%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Aktien in diesem Artikel
