Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung seien zurückhaltend gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwächere Zahlen im Großhandel dürften das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr belastet haben. Der Experte senkte seine entsprechende Schätzung für 2026 um 7 Prozent./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
41.03 €
Abst. Kursziel*:
9.68%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
41.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.71%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
20.01.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
20.01.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
20.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
20.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:20
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
