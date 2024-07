NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet mit guten Ergebnissen im zweiten Quartal. Dies schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht nach der letzten Telefonrunde der Zuffenhausener mit Analysten. Alle Augen seien auf die Margensignale für 2025 gerichtet./ag/tih;