SMI 12'136 0.2%  SPI 16'841 0.2%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'455 -0.8%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5'433 -0.5%  Gold 3'722 1.0%  Bitcoin 89'365 -2.7%  Dollar 0.7947 0.0%  Öl 66.7 0.1% 
Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113

38.81
CHF
-2.53
CHF
-6.12 %
09:03:11
BRXC
22.09.2025 10:24:00

Porsche Market-Perform

Porsche
38.81 CHF -6.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vor dem Wochenende an. Die Anleger und auch VW seien spürbar frustriert über die Versuche der Zuffenhausener, ihre Probleme in Griff zu bekommen. Reitman sieht in der Branche bessere Chancen als bei Porsche und VW./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
40.20 € 		Abst. Kursziel*:
-2.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
39.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.35%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse