NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten habe der Sportwagenbauer beruhigende Botschaften verkündet, schrieb der Experte Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kommentare zum Produktmix und zu den Preistrends stützen seine aktuellen Schätzungen./la/he;