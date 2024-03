NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Ausblick sei allerdings etwas zurückhaltender als angenommen. Die Ziele für den Umsatz und die Margen 2024 liefen auf ein um 3,5 Prozent unter der Markterwartung liegendes operatives Ergebnis (Ebit) hinaus./bek/tih;