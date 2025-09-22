Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.09.2025 
Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113

38.81
CHF
-2.53
CHF
-6.12 %
09:03:11
22.09.2025 09:53:00

Porsche Hold

Porsche
38.81 CHF -6.12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der aktuelle finanzielle Gegenwind könnte künftig in kräftigen Rückenwind drehen, schrieb Fabio Hölscher am Montag anlässlich der Prognosesenkung vor dem Wochenende. Den niedrigeren mittelfristigen Margenkorridor habe man am Markt bereits erwartet./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.80 € 		Abst. Kursziel*:
0.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
10:24 Porsche Market-Perform Bernstein Research
09:53 Porsche Hold Warburg Research
09:31 Porsche Buy Deutsche Bank AG
09:20 Porsche Neutral UBS AG
06:41 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
