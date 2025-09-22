Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113
38.81CHF
-2.53CHF
-6.12 %
09:03:11
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 09:53:00
Porsche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der aktuelle finanzielle Gegenwind könnte künftig in kräftigen Rückenwind drehen, schrieb Fabio Hölscher am Montag anlässlich der Prognosesenkung vor dem Wochenende. Den niedrigeren mittelfristigen Margenkorridor habe man am Markt bereits erwartet./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.80 €
|
Abst. Kursziel*:
0.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
19.09.25
|EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-News: Porsche AG geht finalen Schritt in der Neuausrichtung der Produktstrategie (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategische Neuausrichtung des Produktportfolios, Prognoseanpassung und Anpassung mittelfristige Erwartungen (EQS Group)
|
19.09.25
|EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations (EQS Group)
|
19.09.25
|Porsche Aktie News: Porsche gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag billiger (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.23
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
|10:24
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|09:53
|Porsche Hold
|Warburg Research
|09:20
|Porsche Neutral
|UBS AG
|06:41
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Assicurazioni Generali Buy
|10:24
|
Bernstein Research
Volkswagen Market-Perform
|10:24
|
Bernstein Research
Porsche Market-Perform
|10:20
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
DHL Group Underperform
|10:19
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|10:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Glencore Overweight
|10:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight