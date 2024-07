FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Zuffenhausener seien wohl bei der Marge über 16 Prozent gerast, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er mag die Aktien wegen ihrer Gewinndynamik und einem weiteren Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise. Mit letzterem sei er alleine am Markt, so der Experte./ag/mis;