Porsche Automobil vz. Aktie 4533730 / DE000PAH0038

37.64
CHF
-27.34
CHF
-42.07 %
18.03.2020
SWX
14.08.2025 14:03:32

Porsche Automobil vz Halten

Porsche Automobil vz.
34.57 CHF 0.56%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bewertung der Porsche SE weise weiterhin einen Abschlag gegenu?ber dem Wert der beiden Kernbeteiligungen auf, welcher mit aktuell 33 Prozent weiterhin leicht u?ber seiner Annahme von 30 Prozent liege, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch kurzfristig keinen Auslöser für eine deutliche Reduzierung des Abschlags. Als zusätzlichen Belastungsfaktor sieht er einen möglichen Abstieg in den MDax im September./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Vz Halten
Unternehmen:
Analyst: DZ BANK
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
36.71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update: Halten
Halten 		Kurs aktuell:
36.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

