Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
Porsche Automobil Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.69 €
|
Abst. Kursziel*:
3.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
