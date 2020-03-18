Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’577 -0.4%  SPI 17’300 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’267 -0.3%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’658 -0.5%  Gold 4’087 -0.9%  Bitcoin 86’190 -0.4%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 62.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Suche...
Plus500 Depot

Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

37.64
CHF
-27.34
CHF
-42.07 %
18.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 09:16:15

Porsche Automobil Hold

Porsche Automobil
31.62 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche Automobil

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche Automobil-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche Automobil-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Hold
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.69 € 		Abst. Kursziel*:
3.78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse