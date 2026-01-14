Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
Porsche Automobil Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er jedoch nicht dazu und damit auch nicht die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Porsche Automobil Holding SE
Bernstein Research
38.00 €
Market-Perform
38.03 €
-0.08%
Market-Perform
38.09 €
-0.24%
Stephen Reitman
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|09:17
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
