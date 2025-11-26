PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 23,80 auf 16,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windparkbetreiber habe im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die von den Konkurrenten Energiekontor und Abo Energy berichtete Verschlechterung der Geschäftsbedingungen im Projektgeschäft habe wohl vor allem unternehmensspezifische Gründe. Dennoch rechne er nun auch für PNE mit mehr Margendruck und Verzögerungen, weshalb er seine Schätzungen für das Unternehmen gesenkt habe./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
16.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.44 €
|
Abst. Kursziel*:
77.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.18%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
