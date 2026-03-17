Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker

Am Dienstag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0.86 Prozent stärker bei 16’910.43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82.830 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.174 Prozent auf 16’737.04 Punkte an der Kurstafel, nach 16’766.25 Punkten am Vortag.

Bei 16’935.25 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16’590.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17’846.06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16’629.97 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Wert von 16’155.63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.57 Prozent abwärts. Bei 18’480.20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’590.79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Springer Nature (+ 12.75 Prozent auf 16.98 EUR), Gerresheimer (+ 6.56 Prozent auf 19.34 EUR), SMA Solar (+ 6.47 Prozent auf 36.20 EUR), PNE (+ 4.48 Prozent auf 8.16 EUR) und KSB SE (+ 4.18 Prozent auf 1’245.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Energiekontor (-11.15 Prozent auf 33.85 EUR), HelloFresh (-3.45 Prozent auf 4.56 EUR), Elmos Semiconductor (-2.15 Prozent auf 136.80 EUR), JOST Werke (-1.67 Prozent auf 58.90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-1.54 Prozent auf 4.23 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’413’600 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.108 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.02 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch