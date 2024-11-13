|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 09:34:20
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Malte Schaumann sprach beim Entwickler von Energieprojekten in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften Jahresstart, wobei die Resultate in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Das Management bleibe zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr ein deutlich besseres Abschneiden möglich wird./rob/tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.50 €
|
Abst. Kursziel*:
64.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.51%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PNE AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.25
|TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.08.25
|EQS-News: Half-year results: PNE AG reports operational success in H1 (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Halbjahresergebnis: PNE AG im ersten Halbjahr operativ erfolgreich (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: PNE verkauft Windpark „Sundern-Allendorf“ an Encavis (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: PNE sells “Sundern-Allendorf ” wind farm to Encavis (EQS Group)
|
07.08.25
|TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|10.29
|-0.18%
