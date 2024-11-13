PNE 10.29 CHF -0.18% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Malte Schaumann sprach beim Entwickler von Energieprojekten in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften Jahresstart, wobei die Resultate in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Das Management bleibe zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr ein deutlich besseres Abschneiden möglich wird./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.