London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

90.23
CHF
1.22
CHF
1.37 %
12:27:14
BRXC
27.02.2026 10:53:20

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
90.23 CHF 1.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe den Anlegersorgen eine klare Antwort entgegnet, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend nach den Zahlen und der Telefonkonferenz. KI brauche verlässliche Daten, und genau diese seien die Stärke der Londoner./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
87.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

