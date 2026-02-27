London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
90.23CHF
1.22CHF
1.37 %
12:27:14
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 10:53:20
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
90.23 CHF 1.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe den Anlegersorgen eine klare Antwort entgegnet, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend nach den Zahlen und der Telefonkonferenz. KI brauche verlässliche Daten, und genau diese seien die Stärke der Londoner./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
26.02.26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.02.26